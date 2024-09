So war die Kerwe in Reifenberg Von ausgebüxten Kühen bis Pfarrer Antonio

„Vorbei ein Jahr Leidenszeit, mir Buwe waren selten so bereit. Ich hoff ihr habt genau so Luschd, lasst hinner euch, der Kerbefruschd … .“ Die markigen Worte aus luftiger Höhe, per Mikro verstärkt verstanden alle – das Feiern der Dorfkerb steht bei etlichen Bürgern des Ortes und das nicht allein bei den Burschen und jungen Männern hoch im Kurs. Die Reifenberger Kerb ist auf ihre spezielle Art und Weise weiterhin lebendig, hat immer wieder Brauchtumspfleger, die sich für das Kerbfeiern im Ort stark machen und einsetzen, wie am vergangenen Sonntag auch das Vorlesen der Kerberede beim SC-Sportheim deutlich machte. An Informationsmaterial, um in der Kerberede erwähnt zu werden, mangelte es jedenfalls nicht und die lange Geschichte um die ausgebüxten Kühe im Reifenberger Wald unterhalb des Pfarrhöfchens stand dabei gleich an erster Stelle. „Ihr erinnere eich bestimmt noch an die Kieh im Wald von ledschd Johr. Eens is sicher, denne hat’s dort besser gefall als em onner seine Kieh mit de Stuntshow vorm eigene Stall!“