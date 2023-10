Vorschau für dieses Wochenende Stambach und Riedelberg feiern Kerwe

Vergessen oder in der Versenkung verschwunden ist die Dorfkerb im Ortsteil Stambach eigentlich zu keiner Zeit. Corona hatte zwar das Feiern erschwert und fast unmöglich gemacht, doch bereits im letzten Jahr haben Sportschützen und die Kicker des SC Stambach wieder mächtig mit dem Feiern der Stambacher Kerb aufgetrumpft. Die musikalische Untermalung der Festtage ist sogar intensiviert worden, die Seitenwand des SC-Sportheims zierte gar ein Kerbestrauß mit vielen bunten Bändern. Und an diesem Wochenende? Die Kerb in Stambach wird dieses Jahr noch größer, noch intensiver gefeiert, mit einem Fackelzug wird sogar eine Premiere gefeiert.