Auf dem Weg nach Wuhan : Frachtflugzeug lässt 80 Tonnen Kerosin über Pfälzerwald ab

Das Frachtflugzeug (Symbolbild) war von Belgien aus gestartet und unterwegs nach Wuhan in China. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Zweibrücken/Braunschweig Ein belgisches Frachtflugzeug musste auf dem Weg nach Wuhan über Rheinland-Pfalz umkehren. Dann gab es einen Notfall.

Wegen technischer Probleme hat ein Frachtflugzeug über dem Pfälzer Wald 80 Tonnen Kerosin abgelassen. Das Flugzeug befand sich nach Angaben des Luftfahrt-Bundesamts (LBA) in Braunschweig in einer Höhe von rund sechs Kilometern über dem südlichen Rheinland-Pfalz und dem Saarland, als der Kapitän der Zivilmaschine infolge der Probleme den sogenannten Treibstoffschnellablass („Fuel Dumping“) einleiten musste. Kerosin in dieser Menge wurde demnach bei einem solchen Manöver seit mehr als drei Jahren nicht mehr über Deutschland versprüht.