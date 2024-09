Kerb in Schmitshausen Gereimter Tadel fürs Fehlen und Sprachbarrieren

Geschichten über die örtliche Feuerwehr waren zu hören, die örtlichen Influencer blieben nicht vergessen. Das Nussbaumfest erlebten alle nochmals in der Rückschau, Marktgraf Lasse hatte ja schon gleich zum Beginn Federn lassen müssen. Dem neuen Gemeinderat wurde einiges ins „Gebetbuch“ geschrieben und natürlich ist nochmals eine Lobeshymne auf den früheren Ortsbürgermeiste ausgesprochen worden. „So, jetzt wolle ma noch e bissle was zu unserem Ex-Boijemäschde verzehle, weil bei dem machts immer besonersch viel Spaß ne se quäle. Im Große unn Ganze warschd du stehts bemieht, mo gucke, ob beim negschde Boijemnäschder ah jedi Roos so blüht. Sogar in Englisch konntsch du im Ort die Masse mitreise, nur leider war die Aussprache e bissl scheiße“. Unvergessen der Besuch von Australiern im Rosendorf. „Chief of the town, that ist my name – ich bring eich 2 free bier, un that do is übrigens es Moschels Katja mei Frah. „Shi is my Kwetsch -That’s the reason, why they call me Etsch“. Un die Moral vun der Geschichd, bei he, she, it - de Etsch muss mit!“