Althornbach Viele Geschichten übers Hochwasser

Das Epi-Zentrum für die Althornbacher Dorfkerb ist am vergangenen Wochenende an verschiedenen Schauplätzen des Ortes gewesen. Am Sonntagnachmittag hatten sich viele Dorfbewohner mit ihren Kerbegästen und solchen, die sich auf sogenannten Werbefahrten befanden, beim Clubheim des TV Althornbach versammelt. Dort nämlich hielten Marcel Hesse und Tim Kübler die Kerberede im Dialog und ernteten für ihre Neuigkeiten viel Beifall. Vier Straußmädels und acht Jungs sorgten insgesamt für einen tollen Kerbezauber bei der diesjährigen Kerb in Althornbach.