Ein Hoch auf dieKerb In Rimschweiler läuft der Countdown

Wow, diese Kerb in Rimschweiler scheint mal wieder ein Gaudi-Hit von ganz besonderem Format zu werden. Viele Vorzeichen deuten darauf hin. Biergartenatmosphäre bei der Kultus-Halle des TuS Rimschweiler schon zum Auftakt am heutigen Freitag, der traditionelle Kerweumzug mit örtlichen Vereinen und Gästen am Samstag, zum Ausklang, eine Stunde vor Mitternacht bis in die Morgenstunden hinein, fetzige Rockrhythmen der Band Roast Beat.