Kerb in Lambsborn Die Party mit dem Vierbeiner

Der obligatorische Ruf: „Wem iss die Kerb“ erschallte immer wieder und aus vielen Kehlen kam stets in Orkanstärke die gleiche Antwort: „Lambschborre!“ Bei der Hofstraße angekommen, vermischten sich Wartende und Zugvolk in Windeseile. Schnell waren die Vorbereitungen fürs Austanzen des Hammels getroffen. Den dafür notwendigen Rosenstrauß hatten die Straußmädels dabei, bunt und unecht ist er gewesen, doch das sollte an diesem Kerbedienstag keine Rolle spielen. Hauptsache, er erfüllt seine Funktion. Der bunte-gemixte Rosenstrauß machte nämlich unter den tanzenden Paaren von Straußmädels und Straußbuben die Runde, und wer diesen Strauß just in dem Moment in Händen hielt, als ein krachender Schuss fiel, musste den „ausgetanzten Hammel“ an der Spitze des Zuges wieder zum „Kuckucksnest mit Tross zurückführen. Früher, so der Brauch in manchen Orten, war der Hammel als Vesper noch verzehrt worden, in Lambsborn durchgesetzt hatte sich allerdings die Vorgabe, dass die Hammelführenden nach dem Tanz für alle mehr als nur eine Kerberunde spendieren mussten.