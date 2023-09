Kerb in Wiesbach Eingespieltes Duo am Fenster

„De Herbschd is do, de Wald werd bunt, in Wissbach geht es werrre drei Daa rund“, verkündet das Rednerduo von seinem Fensterplatz am Sportheim und erntet gleich zum Auftakt zustimmendes Gelächter. Schwarze Klappzylinder zieren die Köpfe des Paares, das sich durch die zahllosen Theaterauftritte mimisch bestens versteht. „Ihr liewe Leid un Kerbegänger Schnäpsje und ach Bierinfänger, mir begriße eich zu diesem Feschde, bleibe do sinn unsere Gäste“, lautet die Aufforderung des Paares und natürlich blieben alle. „Kerb werd gefeiert, so lang wies nur geht, wer wäs, wie lang es Sportheim noch steht“, so die gemeinsame Prognose.