Kerb in Wattweiler Großartiges Jubiläumsfest

Im Vordergrund, das war klar, stand dabei das „Zehnjährige“ welches alle gebührend zu feiern wussten. Dabei blieb der lokale Bezug keineswegs auf der Strecke, wie der Beitrag über den neuesten „Uffreescher von Wattwiller“ deutlich machte und so von den Lauschenden aufgenommen wurde: „Randale, Aufruhr, Revolution, kenne ihr de neue Uffreescher von Wattwiller schon? Net, ei ihr stehn jo ah all mim Ricke do hien, sahn bloß, ihr hann des noch net gesiehn?! Wies glitzert, funkelt und glänzt do, dort und do hinne – die Bliestalstroße-Rinne. Sahn bloß, ihr wisse immer noch net was ich redd: Es is die Kehrmaschin von de UBZ! Kehrsche heit net, kehrsche moje, liebe Bliestal’er, dass sin nimmi eier Sorje. Der Sicherheitsaspekt is jo net verkehrt, trotzdem werd sich über die ganz Sach beschwert. Un allen voraus mit „Ei was ist dann DAS? Unser Boijemeschder, der Körner Thomas! Aber mit Recht dun ihr alle tute un bloose, es hat jo niemand was gewisst von der ganz Schoose. Genau das is ah de Vorwurf vom Carl, denn Wattwiller hott noch net emol die Wahl! Die Stadt hat nämlich enfach mo so beschloss, die Alde werre nimmi uff die Stroß geloss! Be kehrfull bei ra Stadtdratswahl! Das saht zumindest mol unser Carl“.