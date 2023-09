Kerb in Schmitshausen Glasfaserkabel und ausgebrochene Kühe

Kaiserwetter. Strahlend blauer Himmel, wolkenlos. Vier gestandene Mannsbilder mit Yannik G. an der Spitze trugen auf einem Holzgestell den schweren, bunten Kerbestrauß. Mehr als 8000 bunte Bänder haben die Straußmädels und Jung in mühevoller Handarbeit als Baumschmuck „geknibbelt“ und schließlich am mächtigen Fichtenbaum als Baumzierde befestigt. Als Symbol wird dieser Strauß in den Tagen, Wochen und Monaten das heimische Dorfgemeinschaftshaus zieren, der Witterung trotzen.