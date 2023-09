Schmitshausen feiert Um Mitternacht wird die Kerb ausgegraben

Dabei freut sich Schieler insbesondere darüber, dass es überhaupt keine Diskrepanz zwischen Dorfgemeinschaftshaus und Dorfrestaurant Roseneck gibt. Ganz im Gegenteil. Nach dem Ausgraben der Kerwe am Freitag wird in „Dannersch“, wie die Einheimischen kurz und bündig Inges und Rudis Lokalität betiteln, weitergefeiert, bleibt am Kerwemontag im Dorfgemeinschaftshaus die Küche kalt, weil es dann alle wieder in „Dannersch“ krachen lassen.