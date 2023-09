Kerb Martinshöhe Budenzauber auf dem Dorfplatz

Fulminant am späten Nachmittag die Kerberede von Ben Dirscherl und Tjorven Dahler. „Merzeh is de schänschde Ort, do geht jung un alt zusamme bis morjens fort…“ skandierten das Duo und erinnerte nochmals dankend an den Kerberedner des letzten Jahres, dem überzeugten Mixery-Fan. „Es Mixery war immer an de erschd Stell, hat´s gesoff aus jeder Quell!“ Marko der Fußballchef musste für die Kerberede standhaft sein, der Dorfschild-Klau gab Stoff für gereimte Verse und auch die 100-Jahrfeier des SVM konnte rückblickend in der Kerberede nochmals ein Höhepunkt werden. Mehr als 20 000 Bänder in den Farben des SVM hatten die vier Mädels und 18 Burschen in mühevoller Kleinarbeit an den stattlichen Baum geknüpft, gleich einem Denkmal stand dieser Strauß senkrecht auf dem Dorfplatz.