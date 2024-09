Kerb Partystimmung in Martinshöhe

„Gundach ihr liewe Leit und Kerbegeschd, esse gut und trinke feschd. Es schänschde Wochenende hammer werre heit, in Merzeh, do is Kerbezeit!“ Die Kunde erreichte alle, und wer als Gast der munteren Rede lauschte, erhielt auch gleich eine passende Aufklärung darüber, weshalb die Schar der Lauschenden so groß gewesen ist. „Merzeh is eh scheener Ort, dehäm zu bleibe, is fer uns eh Fremdwort.“