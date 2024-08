Knopp-Labach Blitzer, Hühner und Bahnabenteuer

Derweil das 18-köpfige Straußbuweteam (Mädels eingeschlossen) sich stolz in seinen himmelblauen Kerbe-T-Shirts präsentierte, bewiesen viele Erwachsene dieses Jahr im schwarzen Shirt mit dem Rückenaufdruck „Knopper Kerb 2024“ ihre Verbundenheit. Das hatte sich auch Ortsbürgermeister Ralf Schneider übergestreift und den Dienst am Zapfhahn versehen. Auf einer Hüpfburg tollten die Kleinen des Ortes und ausgelassen wurde wie in jedem Jahr der Frühschoppen am Montag in der Eintracht mit Volker Siener als Musikus gefeiert.