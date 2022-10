Kerb in Ernstweiler : Traditionsparty im Prinzenpark

Eine Bilderbuchkerwe konnte viele in der Vorortgemeinde Ernstweiler am Wochenende feiern. Foto: Norbert Schwarz

Ernstweiler Wie in Ernstweiler am Wochenende Kerb gefeiert wurde.

Einen Bilderbuch-Kerwetag erlebten am Wochenende die Kerwefeiernden des Stadtteils Ernstweiler und das in gleich mehrfacher Hinsicht. Im Aufgebot der Straußmädels und Straußbuben fanden sich zum Beispiel altgediente Mitstreiter, welche sich mit den Aktiven der Gegenwart mächtig für den Kerwebrauch ins Zeug legten. Dann gab es ein Kerwewetter, wie es schöner nicht hätte sein können. Und schließlich fand sich zur Zeit der eigentlichen Kerwerede, pünktlich um 16 Uhr, auf dem idyllischen Festgelände im Prinzenpark von Ernstweiler eine stattliche Gästeschar ein, die sich auf die zünftige Kerwerede im Duett freute.

Davor war der lange Zug von Straußmädels und Straußbuben, musikalisch begleitet vom saarländischen Guggenmusikkorps aus Saarlouis, durch die Straßen der Vorortgemeinde gezogen, hatte an markanten Punkten und bei vielen Stadtbewohnern die Einladung zur Einkehr angenommen und so auch bei Dimi und Maxi zuletzt Station gemacht, wo seit Sonntag der bunte Kerwestrauß alle Vorbeikommende ngrüßt.

Im Prinzenpark beim Festzelt war der letzte Strauß schnell in die vorgesehene Halterung verfrachtet, hoben in passender Kerwemontur mit Frack und Zylinder die beiden Redner Simon Nikolaus und Julian Wilhelm zu ihrer Kerwerede an, bei welcher das Vorortgeschehen vor einer wirklichen riesigen Zuhörerschar, denn 300 Lauschende sollen es gewesen sein, noch einmal aufgerollt wurde.

„Ernschwiller Kerb seit 220 Johr, stelle eich des doch enfach mol vor. Des hest um 1802 rum fange mir hier an, Kerb zu feire kann ma san.“ Offen ließen die beiden Redner allerdings die Frage, in welchem Umfang und Stil. Doch eines, das sei völlig klar: „De Startschuss des is völlig klar, für unsere große Ernstweiler Sause war gebb, dies schon seit über 200 Johr – fast ohne Pause!“

Zu berichten gab es in diesem Jahr mehr als sonst, denn eine zweijährige Pause hatte die Kerwefeiernden notgedrungen in ihre Schranken verwiesen in den sich dann aber doch so manches Nennenswerte ereignete, wie etwa der Pfingstmarktsturz eines legendären Vorort-Kickers. Der nämlich forderte eine bekannte Leichtathletin der Rosenstadt trotz etlicher Bierchen zur vorgerückten Stunde zum Laufduell beim Turnerjahrmarkt auf und fiel prompt über die eigenen Füße. „De Rettungswahn hat misse komme un und ihn bringe ins Krankenhaus, es hat gar net gut gesiehn erst aus. E Zahn der konnt grad so gerettet wern, un die Narbe un Schramme sinn mittlerweile ach wieder fern!“

Was alles passiert, wenn man sich selbst aussperrt, ist zu hören gewesen und Beifall gab es nicht allein für den Beitrag zur neuen Vitaminküche in Ernstweiler, wo viele Jahre hindurch frische Brötchen verkauft wurden. Die Pointe dieser Geschichte war köstlich und hörte sich am Sonntag wie folgt an: „Un es Beste, ich des noch sage muss hier jetzt von dem Beitrag zum Schluss. Es allerscheenste ich sahns eich im Nu der macht bei uns uff (Vitaminküche) un in Eneed zu!“