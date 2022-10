Kerb in Dietrichingen : Ausgebüxte Schildkröten und ein runder Geburtstag

Groß ist die Schar der Straußmädels und Straußbuben an diesem Wochenende in der kleinen Ortschaft Dietrichingen gewesen. Foto: Norbert Schwarz

Dietrichingen In Dietrichingen wurde am Wochenende wieder Kerb gefeiert.

Das Kerwefeiern bei der bekannten „Pizzeria“ stand heuer unter einem ganz besonderen Stern. Dort, wo sich nicht allein die Dorfbewohner an den „Dietrichinger Pizzen“ laben, schlug vor 100 Jahren die Geburtsstunde einer richtigen „Dorfkneipe“, welche später den Namen „Leo´s Dorfschenke“ bekam. Feierplatz von Generationen zur Kerwezeit ist dieser Ort in den letzten 100 Jahren gewesen.

Dass die heimische Feuerwehr einen Luxusschuppen bekommt, weiß jetzt jeder und wie das ist, wenn die Feste im benachbarten Großsteinhausen zu lange währen, sorgte für viel Gelächter. Kerwe in Dietrichingen, die haben es in sich. Die jetzige Jubiläums-Kerwe in Leos Pizzeria ganz besonders. Klar, dass der Strauß auf Leo getauft wurde und dies noch am Sonntag mehr als einmal zünftig begossen wurde.