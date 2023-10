Kerb in Dietrichingen Mit einem Gruß von Andy Borg

Werbung in eigener Kerbesache gab es zudem, denn bevor es so richtig mit den bis dahin noch nicht so bekannten Kerbe.Neuigkeiten los ging, bedauerte Rednerin Julia zutiefst, dass es heuer mit dem Kerbe-T-Shirt nicht klappte. Das mit dem Drucker klappte nicht, was wie folgt kommentiert wurde: „Die Druckmaschine hat uns im Stich geloss, wie ich des gehört han, hätt ich se am liebschde uff de Mond geschoss. Nägschd Johr gehe mir die Sach dann nochmal von neijem an, ich hoff dass jeder der mitmache will, dann eh Kerbe-T-shirt hann kann!“