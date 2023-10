Dellfeld feiert Kerbesause in Dellfeld

Vorgewarnt wurden die zahlreichen Zuhörer der Kerberede: Aufnotiert worden sei Blatt für Blatt, wer seit der letzten Kerb welchen Bock abgeschossen hat. Am Puls der Zeit hätten sie gehangen, versprachen gleich zum Beginn die beiden Rednerinnen mit viel Überzeugung. Um jede Menge Neuigkeiten in Erfahrung bringen zu können, seien Kerbespitzel überall aktiv gewesen. „Egal was, mir kriehns uff jede Fall. Mit han ah werklich viel recherchiert, was von de Birkenallee bis in die Aschbach bassiert. Mir hoffe, ihr nemmes uns net bees, weil was mir verzappe is so mancher Kääs!“