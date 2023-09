Kerb in Contwig Endspurt für die große Party

Ob beim Kiosk am Wasserspielplatz, am Rathaus, bei den Turnern in der Festhalle oder bei den Palaten in der Bahnhofstraße – überall wird die Kerwe hochleben gelassen. Dabei haben die Wirte keine Unkosten gescheut und selbst für stimmungsvolle Kerweunterhaltung gesorgt. Mit Malle-Music etwa lockt der Kiosk am Wasserspielplatz schon zum Auftakt, am Kerwesamstag lautet das Motto „Back to the 80ern“. Montags geht der Frühschoppen um zehn Uhr schon los und ab 14 Uhr unterhält musikalisch Marco Rauch.