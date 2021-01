Zweibrücker Priester und Lehrer war besonders in Jugendarbeit engagiert : Pfarrer Gerhard Schanne mit 82 Jahren verstorben

Zweibrücken Pfarrer Gerhard Schanne war Zeit seines Lebens beliebt: bei seinen Schülern, bei den Schäflein seiner Gemeinden, bei Menschen, mit denen der stets aufgeschlossene Theologe offen und vielfältig interessiert ins Gespräch kam.

Besonders die Jugendarbeit lag dem gebürtigen Zweibrücker am Herzen. Bereits bei seiner ersten Pfarrstelle in Pirmasens St. Anton übernahm er die Aufgabe des Jugendkaplans. Sein ganzer Stolz waren die zwölf oder mehr Mädchengruppen, die er dort gründete und bis zuletzt mit den ehemaligen Jugendführerinnen in freundschaftlichem Kontakt blieb. Ähnlich wirkte Schanne in Hauenstein, bevor der 1963 in Speyer geweihte Priester 1970 bis zu seiner Pensionierung in den Schuldienst am Hofenfels-Gymnasium in Zweibrücken wechselte. In dessen Vorgänger, dem Altsprachlichen Herzog-Wolfgang-Gymnasium, hatte Schanne selbst Abitur gemacht. Eine „gut katholische Familie“, elterliches Engagement in der Gemeinde Heilig Kreuz und freudvolle Erfahrungen als Messdiener legten dem Lateiner das Theologie-Studium nahe.