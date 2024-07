Chorkonzert Doppel-Jubiläum in Maßweiler

Mit einem großartigen Konzert des Chors „Stimmgewandt“ und des örtlichen Kirchenchors in der vollbesetzten St. Antonius-Kirche Maßweiler feierte die Katholische Kirchengemeinde das Doppeljubiläum von kirchlicher Chorgemeinschaft und Gotteshaus. Erstere begeht in diesem Jahr ihren 160. Geburtstag, letzteres kann heuer auf 125 Jahr zurückblicken, so Pfarrer Manfred Leiner bei der Begrüßung der Konzertbesucher.