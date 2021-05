Katholische Gemeinde in Contwig startet mit geplanter Kleiderstube : Nur der richtige Name fehlt noch

Hedi Bender und Bärbel Heidt sichten erfreut die ersten Lieferungen für die geplante Kleiderstube in Contwig, die im Juni eröffnet werden soll. Foto: Cordula von Waldow

Contwig Ein Projekt mit vielen Facetten startet die katholische Gemeinde in Contwig mit ihrer geplanten Kleiderstube: Gut erhaltene Kleidung wird für eine geringe Gebühr an Jedermensch verkauft statt weggeworfen und der Erlös sozialen Projekten zugeführt. Am 14. Mai können Kleiderspenden im Pfarrsaal abgegeben werden.

Von Cordula von Waldow

Im Pfarrsaal der Pfarrei Heiliger Pirminius in Contwig sichten die Vorsitzende des Caritas-Ausschusses, Hedi Bender, und Pfarrsekretärin Bärbel Heidt die ersten Säcke mit Second-Hand-Kleidung für die geplante Kleiderstube. „Da sind ganz tolle Sachen dabei“, staunen die beiden Frauen, „für Erwachsene und auch Kinderkleidung“. Sogar zwei elegante Kommunionanzüge warten bereits darauf, zwei weiteren Jungen an ihrem Ehrentag Freude zu bereiten.

„Viele Menschen wollen keine Kleidung wegwerfen und sammeln sie stattdessen jahrelang. Oder sie wollen gut erhaltene Kleidung etwa aus Nachlässen gerne in gute Hände abgeben“, weiß Hedi Bender. Die Gemeinde sammelt alles an gut erhaltener und noch gut tragbarer Kleidung für Erwachsene und für Kinder. Die engagierte Caritas-Vorsitzende zählt auf: „Oberbekleidung wie Hosen, Röcke, Kleider, Pullover, Sweat- und T-Shirts, Blusen, Nachtwäsche, Westen, Jacken, Mäntel, Mützen und Schals, Strümpfe, Badesachen, wenn er abgegeben wird, auch Modeschmuck, Tücher und vielleicht sogar Handtaschen.“ Einzig Schuhe sollten neu sein und nur ein-zweimal getragen, weil sich vielleicht jemand „verkauft“ hat und sie ihm doch nicht passen.

Wer Kleidung spenden möchte, kann diese am Freitag, 14. Mai, von 15 bis 18 Uhr im Pfarrsaal in Contwig abgeben. Außerdem freut sich die Gemeinde über weitere helfende Hände zur Betreuung der Kleiderstube. „Die ersten Zusagen haben wir schon“, berichtet Hedi Bender. Man merke den Menschen an, dass sie gerne wieder unter Leute möchten und etwas Sinnvolles für die Gemeinschaft beitragen wollen. Aus dieser Frage „Was können wir machen?“ heraus wurde im September 2020 im Contwiger Caritas-Ausschuss auch die Idee der Kleiderstube geboren.

Noch gut erhaltene Kleidung soll gegen eine geringe Gebühr verkauft werden. Eingeladen sind nicht nur Sozialfälle oder Menschen, die aktuell von Kurzarbeit und Verdienstausfall betroffen sind, sondern alle Menschen, die lieber erhalten statt neu erwerben im Sinne der Nachhaltigkeit. Der Erlös werde für soziale Zwecke genutzt, Spenden gerne angenommen. Die Grundidee von einem Euro pro Stück werde bei der nächsten Ausschuss-Sitzung ebenso verabschiedet, wie die Öffnungszeiten der Kleiderstube und der Eröffnungstermin.

„Außerdem suchen wir noch nach einem pfiffigen, ansprechenden Namen“, hofft Hedi Bender auf gute Ideen – gerne auch aus der Leserschaft des Pfälzischen Merkur. Eingerichtet wird die Kleiderkammer in dem ehemaligen Schwesternhaus in der Schillerstraße 4. „Wir haben Räumlichkeiten genug“, sehen sich die beiden Frauen in der Gemeinde gut aufgestellt.

Zur Bewältigung der Ausstattungskosten kam der Zufall zu Hilfe: Im Februar 2021 erfolgte ein Angebot der Lokalen Aktionsgruppe LAG Pfälzerwald plus e.V. (Sitz bei der Kreisverwaltung), „Ehrenamtliche Bürgerprojekte“ zu fördern. Nach Ostern erhielt die Contwiger Gemeinde auf ihre Bewerbung hin die Förderzusage über 1500 Euro, sodass sie Kleiderwagen, fahrbare Kleiderständer, Spiegel und Paravents als Umkleide, Bügelbrett und Bügeleisen bestellen konnte. Außerdem will sie mit Flyern für die Kleiderstube werben. Schnellstmöglich soll jetzt eine Sitzung des Gemeinde-Ausschusses anberaumt werden.

Mit Blick auf die Corona-Verordnungen hoffen die beiden Frauen, spätestens zum Sommer hin die Kleiderstube öffnen zu können. Sie planen: „Wenn möglich, möchten wir im Juni eröffnen.“