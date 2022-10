Karl Agne wurde 95 Jahre alt : Früherer Verbandsbürgermeister von Zweibrücken-Land gestorben

„Es gibt in Europa kaum eine Abfahrtsstrecke, auf der ich nicht gefahren bin“, erzählte Karl Agne 2008 dem Merkur. Foto: Norbert Rech

Bechhofen Karl Agne war der zweite Verwaltungschef von Zweibrücken-Land – und europaweit leidenschaftlicher Skifahrer.

Der zweite Verbandsgemeinde-Bürgermeister von Zweibrücken-Land ist tot. Karl Agne starb am Freitag, 28. Oktober, im Alter von 95 Jahren. Das teilte am Sonntag der CDU-Ortsverband Bechhofen mit, dessen Ehrenvorsitzender Agne war.

Die Vorsitzende Angelika Küttner schreibt in dem auf der Internet- und Facebook-Seite der CDU Bechhofen veröffentlichten Nachruf über Agne: „Die Nachricht von seinem Tod macht uns sehr betroffen und traurig. Als langjähriges Mitglied unseres Ortsverbandes hat er sich mit großer Energie für kommunalpolitische Themen eingesetzt. Karl Agne war Bürgermeister der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Während seiner Amtszeit von 1984 bis 1992 hat er sich durch seine Arbeit und sein Engagement auf verschiedenen kommunalen Ebenen bleibende Verdienste erworben. In dieser Zeit war er unter anderem Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Zweibrücken.“

„In der Zeit davor, seit der Geburtsstunde der Verbandsgemeinde im Jahr 1972 bis zum Jahr 1984, gehörte er dem Verbandsgemeinderat an und war gleichzeitig Vorsitzender der CDU-Fraktion“, erinnert Küttner weiter. „In dieser Zeit fungierte er daneben als 1 Beigeordneter der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach und gehörte zeitweise dem Ortsgemeinderat Bechhofen an.“

Küttner würdigt auch Agnes Wirken für die CDU: „In 57 Jahren Zugehörigkeit zur Christlich Demokratischen Union Deutschlands war er stets engagiert und trat für deren Grundwerte ein. Für seine Tätigkeiten wurden ihm zahlreiche Ehrungen, wie der Ehrenteller der Verbandsgemeinde oder auch der Ehrenbecher seiner Heimatgemeinde Bechhofen zuteil. Bis in den letzten Tagen stand er als Mitglied in der erweiterten Vorstandschaft des Ortsverbandes zur Verfügung. Seine Ratschläge und Erfahrungen werden uns sehr fehlen. Karl Agne und sein im Sommer 2021 verstorbener Freund Alban Pirro waren Weggefährten aus der Gründungszeit der CDU Bechhofen. Gemeinsam bauten sie die CDU in Bechhofen auf.“

Zuletzt sei es „aufgrund seines hohen Alters und wegen Krankheit still um ihn geworden“, schreibt Küttner.

Die letzten beiden großen Artikel über Karl Agne im Merkur-Archiv sind aus den Jahren 2008 und 2012. Als er 1984 die Nachfolge des ersten Verbandsbürgermeisters Karl Glahn (damals SPD, später FDP) antrat, habe er „eine äußerst schlechte Finanzsituation angetroffen“, erinnerte Agne. Und betonte, er wolle zwar keinesfalls die Leistung seines Vorgängers schmälern – der Abbau von Schulden sei allerdings die wichtigste Aufgabe gewesen. Dennoch sei „in meiner Amtszeit auch viel investiert“ worden. Konkret erinnerte Agne dabei an die Feuerwehrhäuser in Hornbach, Althornbach und Bechhofen – sowie an die Erweiterte Grundschule Wiesbach und die Verbandsgemeinde-Werke.

Karl Agne (hier auf einem Foto aus dem November 2012) leitete von 1984 bis 1992 die Geschicke der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Foto: Norbert Rech

Gemeinsam mit dem damaligen Zweibrücker Oberbürgermeister Werner von Blon (SPD) brachte Agne die großen Konversionsprojekte auf dem Gelände des ehemaligen US-Airports Zweibrücken auf den Weg, als die Luftwaffe dort 1991 abzog. Agne war dabei auch Mitbegründer des ZEF (Zweckverband Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken), der bis heute existiert und in ganz Rheinland-Pfalz als Musterbeispiel interkommunaler Zusammenarbeit gilt.

Geboren wurde Karl Agne am 2. August 1927. Seine Ausbildung absolvierte Agne bei der Gemeinde Lambsborn zum „Steuer- und Gemeindeeinnehmer“ (der vor der Verwaltungsreform 1972 für Haushaltswesen und die Finanzverwaltung eines Dorfes zuständig war).

2008 sprach Agne mit dem Pfälzischen Merkur auch über sein Privatleben. „Heute verbringt der Ruheständler viel Zeit im Garten“, hieß es in dem Artikel. Außerdem wandere Agne gerne in der Vorderpfalz und fahre leidenschaftlich Ski. Der damals 80-Jährige erzählte: „Es gibt in Europa kaum eine Abfahrtsstrecke, auf der ich nicht gefahren bin.“ 25 Jahre war der Bechhofer auch Mitglied im Homburger Skiclub.