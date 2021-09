KANDIDATEN FÜR DIE BUNDESTAGSWAHL IM WAHLKREIS 210 : „Es gibt kein Recht auf billiges Fleisch“

Südwestpfalz Zwölf Direktkandidaten treten im Wahlkreis 210 an, zu dem Zweibrücken und der Landkreis Südwestpfalz gehören. In einer Serie stellen wir die Bewerber vor. Heute: Barbara Schwarz, Tierschutzpartei.

Tierschutz ist das große Thema von Barbara Schwarz, die für die Tierschutzpartei in den Bundestag einziehen will. „Ich will mich für Tierschutz einsetzen, wo immer es nur geht“, bekennt die 59-Jährige. Speziell in der Region ist ihr dabei die Jagd – egal ob auf Füchse, Dachse, Marder oder auch Wild, das anschließend zu Nahrungsmitteln verarbeitet wird – ein Dorn im Auge. „Die jagen nur zum Spaß“, sagt sie entrüstet und fordert ein komplettes Jagdverbot im Biosphärenreservat. „Jedes Tier hat für mich das Recht zu leben“, meint Schwarz und beharrt darauf, dass die Jagd – auch die Fuchsjagd – gänzlich abgeschafft werden muss.