Käshofen Fleißige Helferschar bereitet Kerwe vor

Sinnbildlich für diese Anstrengungen ist die Tatsache, dass auch mit dem Auftreten von Straußmädels und Straußbuben gerechnet werden kann. Die Tradition des zünftigen Kerbfeierns hält beispielsweise in Käshofen schon viele Jahre hindurch an. Ortsbürgermeister Egon Gilbert freut sich und erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass gerade die Kerbetage mit ein Garant dafür sind, dass Geld in die Förderkasse des Vereins zur Förderung der Dorfgemeinschaft kommt, was wiederum für die Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses dringend notwendig ist. „Viele Bürger, jung wie alt, gleich welcher Berufsstand, bringen sich gerade beim Dorffest und der Kerb in Käshofen als Helfer ein und sind somit potentielle Garanten dafür, dass wird Mittel in die Kassen bekommen die ungekürzt für die Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses verwendet werden. Klar, das Jahr über können dafür die Ortsvereine diese Einrichtung als Veranstaltungsstätte in jedweder Form nutzen.“