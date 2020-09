Ortsgemeinderat Käshofen : Corona-Minus von 35 000 Euro erwartet

Der Eingang zum großen Saal des Dorfgemeinschaftshauses (links). Auch die Feuerwehrbleibe ist mit „unter einem Dach“. Foto: Norbert Schwarz

Käshofen Der Käshofer Rat verabschiedet den Haushalt und Berät über die Dorfgemeinschaftshaus-Sanierung.

Haushaltsplan, Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses und barrierefreier Umbau der Bushaltestellen im Ort: Drei wichtige Themen die Ortsbürgermeister Egon Gilbert dem Käshofer Rat präsentierte und die allesamt genügend Diskussionsstoff beinhalteten.

Beim Doppeletat für das laufende und kommende Haushaltsjahr steht die Kommune von der Sickingerhöhe finanziell noch immer blendend da. Das könnte sich allerdings ändern, wenn für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses größere Investitionen als die bisher angenommen 120 000 Euro notwendig sein sollten. Egon Gilbert dazu: „Im Augenblick könnten wir unseren Gemeindeanteil bei diesem Kostenrahmen noch aus Eigenmitteln (84 000 Euro) stemmen. Wegen der „gesunden“ Haushaltslage kann die Gemeinde lediglich mit einem Zuschuss aus dem Investitionsstock in Höhe von 30 Prozent rechnen, was einer Förderung in Höhe von 36 000 Euro gleichkommt.

Ein Plus von rund 70 000 Euro konnte die Gemeinde im laufenden Haushaltsjahr dadurch verbuchen, dass das Land den Schwellenwert der Schlüsselzuweisungen von 834 Euro pro Einwohner auf 879 Euro änderte. Allerdings, Kämmerer Dieter Knecht geht davon aus, dass auch im Gemeindehaushalt die Corona-Pandemie ihre Spuren hinterlassen wird. Negativ, versteht sich. Es wird mit Einnahmeeinbrüchen von rund 35 220 Euro nach seiner Schätzung gerechnet. Die Einnahmeausfälle werden sich beim Anteil an der Einkommensteuer zeigen. Dennoch verfügt die Ortschaft im laufenden Haushaltsjahr über liquide Mittel von mehr als 160 000 Euro.

Fast 50 000 Euro werden an den Kindergarten-Zweckverband abgeführt. Diesen Zweckverband haben die Orte Krähenberg, Wiesbach und Käshofen für den in Wiesbach ansässigen Kindergarten geschlossen. 59 Kinder haben dort in den Gruppen eine Bleibe, allein 28 Kinder, die meisten, kommen aus Käshofen.

Dem Doppeletat stimmten die Ratsmitglieder einstimmig zu. Aufgrund der soliden Haushaltslage ist davon auszugehen, dass es bei der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht bei der Kreisverwaltung Südwestpfalz keine Probleme geben wird.

Wie wollen wir bei der Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses weiter vorgehen? Die Frage des Ortsbürgermeister war keineswegs grundlos, schon längere Zeit sorgt diesess Vorhaben für Gesprächsstoff, haben die Ratsmitglieder extra einen Arbeitskreis gebildet, der sich ausschließlich mit der Thematik befasst. Ein Gesamtkonzept muss auf den Tisch. Ratsmitglied Walter Hüther, im Arbeitskreis selbst aktiv, erklärte dies in der Sitzung und zeigte nochmals die gegenwärtigen Schwachstellen der Gemeindeeinrichtung auf: Heizung, Verbesserung der Energetik, barrierefreier Toilettenzugang. Alles Punkte die schon wiederholt angesprochen worden seien und für die ein Gesamtkonzept unabdingbar sei. Vorrangig sei zuletzt das Thema Heizung besprochen und erörtert worden. Ein Knackpunkt sei beispielsweise, ob sich der große Saal mittels „Deckenstrahler“ beheizen ließe. Am runden Tisch war diese Kernfrage nicht auszudiskutieren. Deshalb werden jetzt zwei Ingenieurbüros mit der rechnerischen Überprüfung beauftragt. Das Büro Wilfried Heller aus Dietrichingen soll dafür einen Vorplanung erstellen.