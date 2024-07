Wechsel in Käshofen Erste Frau an der Spitze des Ortes

Eingebunden ins dörfliche Geschehen ist Angela Schneider-Gabriel schon immer, bekam allein schon durch das Engagement von Mutter Edith mit, was es heißt, sich bei der Arbeit für einen Heimatort aktiv einzusetzen. Der bauliche Erhalt des Dorfgemeinschaftshauses ist für sie und die Ratsmitglieder derzeit wohl die größte Herausforderung. Doch wer eine so intakte Dorfgemeinschaft wie gerade Käshofen besitze, so die Ortsbürgermeisterin, der wisse auch alles dranzusetzen, dass diese Einrichtung weiterhin zum Segen der Dorfgemeinschaft erhalten bleibe.