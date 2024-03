Althornbach Zum Brüllen komisch

„Adam und Eva hätten die Schlange besser mal gegrillt“, so die Überschrift seines neuesten Kabarettprogrammes, in dem es um den Ursprung allen Übels in Sachen Beziehungen zwischen Mann und Frau geht. ´Nur weil die Schlange erst Eva – und diese dann Adam – verführt hat, vom Baum der Erkenntnis zu essen, bleibe allen weiteren Menschen das Leben im Paradies verwehrt – „Das ist Sippenhaft und geht gar nicht!“, kritisiert Sauer die biblische Geschichte. Außerdem weist er ausdrücklich darauf hin, dass die biblische Frucht nicht als Apfel in der heiligen Schrift benannt, sondern erst später von Künstlern aller Epochen als solcher dargestellt wurde; was hätte sich auch sonst angeboten, wirft der Komiker in die Runde: „Oder hat schon mal jemand Eva mit einer Banane gesehen – außer im Porno..?