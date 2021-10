Reifenberg : K 76 für zwei Wochen gesperrt

Reifenberg Reifenbergs Bürgermeister warnt Autofahrer eindringlich vor der Benutzung illegaler Schleichwege.

Wegen der laufenden Ausbauarbeiten innerhalb der Ortsdurchfahrt von Reifenberg ist jetzt eine Totalsperrung der Kreisstraße 76 für die Dauer von 14 Tagen in Richtung Maßweiler notwendig. Bisher konnte der Verkehr für Personenkraftwagen und Krafträder mittels Ampelregelung offen gehalten werden. Die Ausbauarbeiten lassen das aber für die geplante Sperrzeit nicht mehr zu. Ortsbürgermeister Pirmin Zimmer sorgt sich allerdings um die weiterhin uneinsichtigen Verkehrsteilnehmer, welche dann landwirtschaftliche Wirtschaftswege als Umleitungsstrecke in Richtung Maßweiler/Schmitshausen nutzen.

„Eine Benutzung außerhalb der Landwirtschaft oder speziellen Anlässen, wie etwa Trauungen im beliebten Kapellchen von Reifenberg, verstößt ganz einfach gegen das Gesetz“, stellt Pirmin Zimmer fest und hofft auf die Einsicht der Verkehrsteilnehmer. Dieser „Schleichweg zum Kapellchen“ vom Ort aus und dann weiter in Richtung Maßweiler oder Schmitshausen sei jetzt noch verlockender, weil von der Nachbargemeinde, in deren Baulast dieser Weg zumindest in einem bestimmten Bereich liegt, nunmehr ein großes Teilstück fest geschottert wurde. Die Schutzpolizeinspektion wisse um die Situation und werde deshalb auch in den kommenden zwei Wochen diesen Teilbereich besonders oft und aufmerksam „unter die Lupe nehmen“. Die Umleitungs-Strecke nach Schmitshausen oder Maßweiler führt über Battweiler oder den Stockbornerhof und die müsse von allen Verkehrsteilnehmern beachtet werden.