3,6 Millionen Euro Kosten : Ortsdurchfahrt Reifenberg endlich fertig

Freie Fahrt heißt es jetzt wieder in der Ortsdurchfahrt (Kreisstraße 74) von Reifenberg. Foto: Norbert Schwarz

Reifenberg Seit einigen Tagen ist die K 74 in Reifenberg wieder frei. Nicht nur für die Anwohner ist das nach 18 Monaten Bauzeit und einer schwierigen Planungs-Vorgeschichte eine große Erleichterung.

Mehr als 18 Monate mussten insbesondere die Pendler aus dem Raum Schmitshausen/Maßweiler unliebsame Umwege in Kauf nahmen. Das gehört seit vergangener Woche alles der Vergangenheit an.

Drei verschiedene Zuständigkeitsträger haben unter der Fachaufsicht des Landesbetriebs Mobilität aus Kaiserslautern (LBM) gut zusammengearbeitet. Derweil die Verbandsgemeindewerke Thaleischweiler-Wallhalben Wasserleitung und teilweise den Kanal erneuerten, gab die Ortsgemeinde Reifenberg den Ausbau der Bürgersteige entlang der als Kreisstraße74 klassifizierten Ortsdurchfahrt in Auftrag. Der Straßenausbau selbst war dann eine Sache des Landkreises Südwestpfalz.

Das Projekt ins Rollen gebracht hatte die früheren Ortsbürgermeisterin Michaela Hüther, die sich zusammen mit dem Ortsgemeinderat dafür einsetzte, dass die Bereiche bei den Bushaltepunkten eigentlich behindertengerecht ausgebaut werden sollten. Michael Hüther, noch heute kommunalpolitisch für die CDU im Kreistag aktiv, erinnert sich im Merkur-Gespräch noch gut: „Es ist ein nachvollziehbares Anliegen gewesen. Wir hatten perfekte Bushaltepunkte, die Schülern und Erwachsenen bei der Wartezeit auf die Linienbusse zur schlechten Jahreszeit einen größtmöglichen Schutz boten. Allein der Zustieg ist gehbehinderten Busreisenden insoweit erschwert worden, als die Zustiegshöhe nicht optimal gewesen ist. Bei Besuchen in der Kreisverwaltung habe ich das stets moniert und dort ist man auf unser Bitten und Drängen doch hellhörig geworden. So konnte Reifenberg in der verwaltungsinternen Prioritätenliste hochklettern und wir kamen mit unserem Vorhaben ,Ausbau der Ortsdurchfahrt‘ schneller voran.“