Landesjagdverband, Kreisgruppe Pirmasens-Zweibrücken Jagdhund senkt Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Der Leiter der Jagdschule Fumbach, Helmut Vogt, informierte, dass die Ausbildung über gut sechs Monate hin von 23 Teilnehmern aufgenommen wurde, von denen 22 am Ende übrig blieben. Er bestätigte den guten Zusammenhalt der Gruppe, auch dank der beiden Obleute. An die Absolventen gewandt, meinte er: „Ich denke, in der Jagdschule wurde euch eine praxisbezogene Ausbildung zuteil, wie sie euch anderenorts nicht geboten werden kann. Ihr habt viel Neues erlernen müssen und dies dann auch in der Prüfung gut abrufen können.“ Ein dickes Lob ging schließlich auch an die beteiligten Ausbilder – für deren unermüdliches und engagiertes Wirken.