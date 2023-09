Zahlreiche Ehrengäste kamen zum Gratulieren 5O Jahre Jugendfeuerwehr in Bechhofen

Neben Technik, Taktik und Theorie steht vor allem die Kameradschaft im Mittelpunkt. Davon kann auch der 14-jährige Lutz Klein berichten, der seit drei Jahren dabei ist. „Die Gemeinschaft ist am besten. Wir kommen alle miteinander klar, auch wenn wir noch so unterschiedlich sind.“ Das sieht auch der 15-jährige David Gingrich so: „Ich mag das Zusammensein und den Spaß bei den Übungen. Als ich 2018 neu dazugekommen bin, gab es gleich einen tollen Übungseinsatz. Da haben wir einen Löschangriff auf einer Wiese simuliert.“ Neben der Ausbildung kommt aber auch der Spaß mit Zelten, Kino oder Eis essen nicht zu kurz. „Hier findet jeder seinen Platz. Jeder hilft dem anderen und es ist ein ganz tolles Engagement, das die Kinder zeigen“, ergänzt Dunja Mathias. Ein Höhepunkt im Jahr sei der Martinsumzug in Bechhofen, bei dem die Jugendfeuerwehr als Ordnungsdienst eine zentrale Rolle spiele.