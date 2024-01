Jugendfeuerwehr Contwig Weihnachtsbaum-Sammelaktion

Die Jugendfeuerwehr Contwig sammelt kommende Woche am

13. Januar Weihnachtsäume ein. „Bitte legen Sie dazu Ihren von Schmuck und Lametta befreiten Baum am Samstag, den 13. Januar 2024 bis 8 Uhr gut sichtbar an die Straße“, schreibt die Jugendfeuerwehr: „Die Bäume werden im gesamten Tagesverlauf abgeholt.“