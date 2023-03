Schwerpunkt DGH Geschäftsbereich für den Beigeordneten

Hinter dem Ex-Ortsbürgermeister Thomas Martin ist Walter Arzt über Jahrzehnte „Zweiter Mann“ gewesen. In dieser Zeit konnte er viel Erfahrung sammeln, in die unterschiedlichen Aufgabenbereich sozusagen hineinwachsen. Als Thomas Martin letztes Jahr sein Amt niederlegte, war mit Walter Arzt zu rechnen. Die ursprüngliche Absicht, zusammen erst bei den kommenden Kommunalwahlen im Jahr 2024 die Ehrenämter in jüngere Hände zu legen, ließ sich aus unterschiedlichen Gründen nicht realisieren.