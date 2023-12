Jahresrückblick Zweibrücker Land (Teil 2: Juli bis Dezember) Frei laufende Kühe, frei fließendes Wasser

Klares Votum für einen Kindergartenneubau in der Stadt Hornbach. Bürgermeister Reiner Hohn überzeugt den Rat davon, dass man das Geld lieber in einen teuren Neubau als in eine teure Sanierung der Einrichtung in der Talstraße steckt: Ursprünglich war von 900 000 Euro Sanierungskosten die Rede gewesen. Im Juli lagen die Kostenschätzungen bereits bei 1,5 Millionen Euro, Tendenz steigend, weil oftmals Tagespreise, die nicht kalkulierbar sind.