Jahresrückblick Zweibrücker Land (Teil 1: Januar bis Juni) Eine Scheidung und einige Explosionen

An einem Samstag Mitte Mai sprengen Unbekannte in Hornbach einen Geldautomaten der Sparkasse und flüchten mit der Beute in Richtung Frankreich. In Mitleidenschaft gezogen wird auch ein im gleichen Gebäude ansässiges Kosmetikstudio. In Folge der im Jahr 2023 regelrecht epidemischen Automatensprengungen (unter anderem trifft es im Laufe des Jahres Bubenhausen, Contwig und Thaleischweiler-Fröschen) ergreifen die Banken stärkere Sicherheitsvorkehrungen – und sperren die SB-Automaten zeitweilig oder bauen sie gleich ganz ab.