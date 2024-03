Schnelles Internet auf dem Land Nützliche Infos zur Glasfaser

Losgehen soll es im Süden der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land noch in diesem Frühjahr. Verhandlungen würden derzeit mit den interessierten Partnern geführt, deren Bautrupps später einmal in den Orten Althornbach, Dietrichingen und Großsteinhausen den POP (Point of Presence) als Herzstück eines jeden Glasfasernetzes errichten, die Leerrohre in den Bürgersteigen jeder Ortsgemeinde verbuddeln und die Hausanschlüsse zu jedem möglichen Anschlussnehmer verlegen. Die Anschlussakzeptanz spiele dabei eine entscheidende Rolle.