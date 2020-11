Wallhalben : Neuer Blick auf die Historie des Ortes

Wallhalben In Wallhalben ist eine Geschichtswerkstatt gestartet.

(cos) Geschichtswerkstatt ist im Augenblick ein magisches Wort für die Kommunalpolitiker in Wallhalben. Ortsbürgermeisterin Christine Burkhardt ist hocherfreut darüber, dass aus dem Förderprogramm LEADER und der daraus entwickelten Lokalen Aktions Gruppe (LAG) Pfälzerwald plus die Ortsgemeinde einen Zuschuss in Höhe von 65 000 Euro bekommt. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier ließ der antragstellenden Ortsgemeinde jetzt eine entsprechende Förderzusage zukommen. Der Gemeindeanteil liegt bei 15 Prozent. Entsprechende Mittel sind im Doppelhaushalt 2020/2021 vorgesehen. Zur „Geschichtswerkstatt“ gab es jetzt eine erste Infoveranstaltung. Die eigentliche Arbeit soll im Dezember beginnen, falls die Corona-Pandemie keinen Strich durch die Planung macht.

Ein kleiner Kreis interessierter Bürger aus Wallhalben, insgesamt 20 waren nur zugelassen, traf sich im rustikalen Dachgeschoß des Ludwig-Katz-Hauses. Christine Burkhardt erinnerte in ihrem Grußwort an den auslösenden Moment für diese „Geschichtswerkstatt“. Jugendliche aus Wallhalben und den umliegenden Ortschaften folgten 2019/2020 der Einladung der Evangelischen Kirche der Pfalz, die mit Ingo Schenk die „Dorfpioniere“ in Wallhalben betreut. Mit an Bord sin auch Bernhard Haupert, einst am Institut für Professionalität und Qualifizierung pädagogischer Praxis (IPQ) der Katholischen Hochschule in Mainz sowie der Historiker Franz Josef Schäfer. Bis zum Ruhestand war er Lehrer für Geschichte und Sozialwissenschaft an der Geschwister-Scholl-Gesamtschule in Bensheim.