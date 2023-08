Panne bei Glasfaserverlegung Die Geisterleitungen von Reifenberg

Sicher immerhin ist in der nicht gerade einfachen Situation, dass für das gesamte Dorfgebiet aus Richtung Schmitshausen/Maßweiler bis zum Dorfplatz in der Ortsmitte alles in Ordnung ist. Pirmin Zimmer: „Hier haben wir den Zustand ‚save‘, sprich alles soweit in Ordnung, da könnten wir schnelles Internet schon haben, wäre die große Zuleitung, also die Anbindung an die bestehende Datenautobahn, schon geschaffen.“