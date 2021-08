Mauschbach : Starkregenvorsorge: Konzept wird vorgestellt

Mauschbach Die Mauschbacher können sich am 2. September im Veranstaltungszelt an der Grillhütte informieren lassen.

Starkregenvorsorge – Mauschbachs Ortsbürgermeister Bernhard Krippleben bereitet diese Thematik für die bevorstehende Bürgerversammlung akribisch vor. Lange vor der Flutkatastrophe im Ahrtal sprachen sich die verantwortlichen Kommunalpolitiker der Ortschaft für ein solches Konzept aus. Das Ingenieurbüro Dilger aus Dahn wird es ausarbeiten und Gemeindevertretern wie Bürgern vorstellen. Am nächsten Donnerstag, am 2. September, wird das der Fall sein.

„Die Flutkatastrophe im Ahrtal hat diese Thematik regelrecht nochmals nach oben gespült. Wir im Hornbachtal hatten ja schon genügend Wasserfluten in den letzten Jahrzehnten. Pläne, mit einem Stausee alles in den Griff zu bekommen, kamen ja nicht von ungefähr, wenngleich wir alle wussten, wie die Dinge richtig einzuordnen sind, obwohl die Resultate und Berechnungen der Wasserwirtschaftler damals 2007 noch nicht vorlagen. Jetzt kommen aber nach den Ereignissen im Ahrtal und Nordrhein-Westfalen noch versicherungstechnische Belange hinzu. Hat eine Kommune kein Konzept vorzuweisen, dann gibt es unter Umständen versicherungstechnische Probleme. Der Dialog um die Sache ist deshalb wichtig, die Bürger sind uns herzlich willkommen, wir brennen darauf zu erfahren, wie aus ihrer Sicht die Dinge anzupacken wären, wollen von vielleicht in der Vergangenheit schon Betroffenen hören, wo sie eventuelle Ansatzpunkte zur Verbesserung sehen. Der Appell, zur Versammlung schon Nachweise wie etwa alte Bilder von Überflutungen mitzubringen, ist sicher nicht verkehrt“, stellt Ortsbürgermeister Bernhard Krippleben in einem Gespräch mit dem Pfälzischen Merkur fest.

Eine besondere Weichenstellung hat er für die Zusammenkunft bereits getroffen. Die sonst übliche Versammlungsstätte im Dorfgemeinschaftshaus wäre wegen der noch immer geltenden Corona-Bedingungen zu klein, zu eng. Als Ausweichstätte wird deshalb das große Veranstaltungszelt gewählt. Bei der Grillhütte im Freizeitgebiet soll es vielen Dorfbewohnern Platz bieten, um ihre eigenen Erfahrungen mit Starkregen-Ereignissen kund zu tun, sich anzuhören, was das Fachbüro für Verbesserungen plant. Krippleben: „Ich wünsche mir an diesem Abend einen offenen, ehrlichen Erfahrungsaustausch. Die Tallage unseres Ortes hat im Hinblick auf Hochwasser schon hinreichend Erfahrungen machen müssen. Verschiedene Maßnahmen, wie das große Rückhaltebecken bei Dusenbrücken oder die Arbeiten bei der historischen Lauerbrücke in Hornbach, das alles summiert ergab schon Entlastungen, aber in dieser Bürgerversammlung geht es ja ganz konkret um die sogenannten Starkregenereignisse mit ihren Folgen. Primär müssen wir dabei an Hangabrutsche und ähnliche Ereignisse denken.“