Kerb in Großsteinhausen Satirische Salven vom Hochsitz aus

Bilderbuchkerb in Großsteinhausen, Straußmädels und Straußbuben schier aus dem Häuschen, Kerberede mit Premiere in einem extra angefertigten Kerbe-Hochsitz und zur Kerbekrönung schießen sich die Kicker des SV Großsteinhausen im Kerbespiel gegen die Gäste aus dem benachbarten Bottenbach in einen wahren Torrausch. Der Derbysieg mit 7:0 Treffern wird anschließend gebührend gefeiert und gibt auch beim traditionellen Kerbefrühschoppen am Montag noch hinreichend Grund zum Hochleben des Kerbefestes für alle.