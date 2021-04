Aus für Baugebiet „In den Hanfstücken“ : Anwohner widersprechen Riedelberger Bürgermeister

Reifenberg Die Grundstückseigentümerin will sich nicht den Schwarzen Peter für das Scheitern des Baugebietes „In den Hanfstücken“ zuschieben lassen.

Das Baugebiet „An den Kolbengärten“ ist gestorben – es lebe das Baugebiet „In den Hanfstücken“. Der Planungswechsel sorgte verständlicherweise in Reifenberg für Wirbel und Gesprächsstoff, zumal die Ortsgemeinde vorerst auf den Kosten für das Erarbeiten eines Bebauungsplanes sitzen bleibt. Grund für das Aus der Kolbengärten, so hieß es in der Sitzung und danach auch in der Zeitung, sei eine Grundstückseigentümerin gewesen, die einen Verkauf kategorisch abgelehnt habe. Im Nachgang der Sitzung meldete sich die besagte Grundstückseigentümerin und bat um Klarstellung. Denn so, wie dargestellt, habe sich die Sache nicht zugetragen.