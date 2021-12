Baugebiet in der Schwebe : Mauschbacher sauer über Hängepartie

Bei Oberlfächenentwässerung und Starkregenproblemen (Bild Bürgergespräch) hat Mauschbach seine Hausaufgaben gemacht. Auf eine Genehmigung für das Neubaugebiet wartet die Gemeinde immer noch. Foto: Norbert Schwarz

Mauschbach In diesen Tagen ist die Erschließungsgenehmigung für das neue Baugebiet zwei Jahre alt geworden – ein Ende ist nicht abzusehen.

(cos) Was das Erschließen des neuen Baugebietes angeht, ist der Geduldsfaden bei den Mauschbacher Ratsmitgliedern und Ortsbürgermeister Bernhard Krippleben dem Zerreißen nahe. Fast auf den Tag genau sind zwei Jahre vergangen, seit die Genehmigung zur Erschließung beantragt wurde. Seither ist nicht viel passiert, außer Hinweisen auf Prüfungen, neue Berechnungen und neue Gutachten. Der Gedanke zum Hinwerfen und der Aufgabe des Neubaugebietes ist schon bei allen Beteiligten aufgekommen. Mit Vorwürfen an die Kreisverwaltung und die Struktur- und Genehmigungsbehörde bei der Regionalstelle Süd in Kaiserslautern halten alle nicht mehr hinterm Berg.

„Bei anderen Ortschaften geht das ratzfatz, uns kommt es vor, als würde man bei uns das berühmte Haar in der Suppe suchen. ‚Mitarbeiter krank, coronabedingte Ausfälle.’ Dann werden die Berechnungen angezweifelt und neue gefordert. Liegen die vor, werden falsche Unterlagen weitergeleitet, so dass ein externes Prüfungsbüro zu falschen Erkenntnissen kommt. Schon zwei Jahre geht das so hin und her, ohne dass wir Licht am Tunnel sehen. Einige Ratsmitglieder hatten schon empfohlen, die Sache einzustampfen. Doch wir sind es den jungen Familien schuldig, am Ort eine Möglichkeit zum Bauen anzubieten. Jetzt kommt Hornbach mit einem neuen Baugebiet. Das verschärft die Gesamtsituation. Wir hatten bereits Interessierte von außerhalb, die uns das auch schonungslos geschildert haben. Dieses Verwaltungsgebaren kann ich in keiner Art und Weise nachvollziehen“, stellt Bernhard Krippleben im Gespräch mit dem Pfälzischen Merkur fest.

Sein Frust über die Sache steht ihm trotz nahendem Weihnachtsfest förmlich ins Gesicht geschrieben. Der Mauschbacher Ortsbürgermeister ist keiner von denen, die, hakt es mal bei Verwaltungsvorgängen, gleich an die Öffentlichkeit gehen oder sich beschweren Doch jetzt scheint seine Geduld am Ende. „Wir hatten 50 Bürger und mehr bei den Diskussionen, wie man Starkregenereignissen in unserem Ort effektiv begegnen kann. Wir stellten als Gemeinde Fläche zur Verfügung, damit Regenrückhaltebecken gebaut werden können. Die Finanzierung ist kein Hemmschuh, doch unterm Strich kommen die Verwaltungsbehörden nicht zu Potte, das ist Frust pur!“

Seit den Ereignissen im Ahrtal würden alle noch pingeliger die Sachen angehen, obwohl die Mauschbacher Topografie mit der aus dem Ahrteil überhaupt nicht zu vergleichen sei. Krippleben rückblickend: „Als die Ortsgemeinde den 2. Bauabschnitt erschloss, wurden zwei Rückhaltebecken gefordert, die noch nie randvoll gelaufen sind. Wir haben sie für viel Geld angelegt. Kritiker meinten damals, da könnte man Starfigther reinstellen. Heute macht uns ein Außengebiet in Hanglage von 28 Hektar Größe zu schaffen, als kämen die Wassermassen nur so angeschossen!“

Das Ingenieurbüro Dilger aus Dahn habe bereits vor Monaten den Auftrag bekommen, die Planung zu überarbeiten und das erledigt. Jetzt werde wieder geprüft und gerechnet. „Beim Gewerbegebiet Steitzhof war das alles kein Thema, innerhalb sechs Monaten lag die Genehmigung vor. Wir Mauschbacher sind beteiligt, deshalb weiß ich das genau“, moniert der Ortsbürgermeister.

Eine Genehmigung zum neuen Konzept für die schadlose Ableitung des Oberflächenwassers, darauf warten Ortsbürgermeister und Ratsmitglieder leider immer noch. Vorsorglich wurde jetzt allerdings in der Ratssitzung schon mal beschlossen, dass für die Tiefbauarbeiten eine Überprüfung hinsichtlich von Kampfmitteln aus dem 2. Weltkrieg erfolgen soll. Die Verbandsgemeinde hat dieserhalb mit dem Tauber Explosive Management einen Untersuchungsvertrag geschlossen. Es wird mit Kosten in Höhe von 2000 bis 3000 Euro gerechnet.