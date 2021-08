Integrierte Gesamtschule : IGS Thaleischweiler-Fröschen feierte erfolgreiche Absolventen

Thaleischweiler-Fröschen In zwei getrennten Abschlussfeiern hat die IGS Thaleischweiler-Fröschen (Integrierte Gesamtschule) vor den Ferien die Absolventen ihrer zehnten und neunten Klassen verabschiedet.

Das Zeugnis mit der Bestätigung des Qualifizierten Sekundarabschlusses I durften 87 Zehntklässler entgegennehmen. 31 davon werden eine Ausbildung beginnen, auf eine Berufsbildende Schule wechseln oder ein Freiwilliges Soziales Jahr ableisten. 56 Abschlussschüler bleiben an der IGS und wechseln in die 11. Klasse, um das Abitur anzustreben. Den Preis von Landrätin Susanne Ganster durfte Lukas Stephan aus Rodalben für das beste Zeugnis (1,7) von Schülern, die die Schule verlassen, entgegennehmen. Für das beste Zeugnis der in Klassenstufe 11 versetzten Schüler bekam Tarek Veit (1,2) aus Zweibrücken den Preis des IGS-Fördervereins, zusätzlich den IGS-Preis für herausragende Leistungen in Physik. Der Preis für besonderes soziales Engagement ging an Samantha Spange aus Pirmasens. Über Jahre hin großes Engagement im Schulorchester brachte für Elisa Minoo Andreß-Amiri aus Pirmasens, Anna-Lena Kupper aus Höheischweiler und Merle Teuscher aus Contwig, Preise, gestiftet von Bürgermeister Thomas Peifer.