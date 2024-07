IGS Contwig „Jetzt ist lebenslanges Lernen gefordert“

In seiner Rede bezog er sich auf ein Zitat von Benjamin Franklin: „Eine Investition in Wissen bringt immer noch die besten Zinsen.“ Mit Blick in die Zukunft hoffte er, dass sich die Investitionen, die Eltern und Lehrer in die Schüler getätigt haben, einmal Zinsen bringen werden. Auf dem Lebensweg der Schülerinnen und Schüler habe es viele Gemeinsamkeiten gegeben, fuhr er fort, das habe mit der Grundschule begonnen – dem Einstieg in den Ernst des Lebens. Die erste Schultüte und die Aufregung und Neugier, neue Erfahrungen und neue Freunde, das alles hätte diese Zeit geprägt. Schließlich sei man dann, nach der Grundschulzeit, in die IGS Contwig gekommen. „Man musste sich wieder an eine neue Umgebung gewöhnen und es kamen neue Fächer hinzu“, resümierte Höchst.