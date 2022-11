Am 2. und 5. November : Infoabend und Tag der offenen Tür in der IGS Contwig

Infoabend und Tag der offenen Tür in der IGS Contwig

Am 2. und 5. November

Die IGS Contwig (Goethe-Schule) veranstaltet am Samstag, 5. November einen Tag der offenen Tür. Foto: Elisabeth Heil

Contwig Die IGS Contwig lädt für diesen Mittwoch, 2. November, zu einem Info-Abend und für Samstag, 5. November (nicht 13.11., wie teils versehentlich kommuniziert) zu einem Tag der offenen Tür für die zukünftigen Schülerinnen und Schüler der fünften Klassen ein.

Diesen Mittwoch findet ab 19 Uhr im Mehrzweckraum der Schule ein Info-Abend statt, der das besondere Schulsystem einer Integrierten Gesamtschule (IGS) multimedial vorstellt. Ebenso ist an diesem Abend Zeit, alle Fragen der Eltern zu beantworten.

Am 5. November dann öffnet in der Zeit von 9 bis 11 Uhr beziehungsweise von 11.30 bis 13.30 Uhr die Integrierte Gesamtschule Contwig ihre Türen für die Schülerinnen und Schüler und Eltern der vierten Klassen und zukünftigen Oberstufenschüler.

Die Schule bittet darum, dass sich Besucher im Vorfeld für einen dieser beiden Blöcke anmelden oder einen ausgefüllten Anmeldezettel an dem Tag mitbringen. Anmelden können Interessierte sich die Besucher über die Homepage www.igscontwig.de oder telefonisch, (0 63 32) 99 60 77.

Das Programm ist in beiden Blöcken gleich:

Im Rahmen der Führung ist unter anderem Gelegenheit, in die digitalen Klassenräume reinzuschnuppern. In jedem Klassen- und Fachraum befindet sich eine elektronische Tafel, die einen multimedialen Unterricht ermöglicht.

In einigen Klassenräumen erhalten die zukünftigen Schüler/-innen Einblicke in Möglichkeiten digitalen Lernens. Ebenso präsentiert sich die Oberstufe, wo interessierte Jugendliche in einen medien- und methodengeleiteten Unterricht reinschauen können.