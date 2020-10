Diskussion um Stadttor in Hornbach : Rat bringt Förderantrag auf den Weg

Hornbach Der Entwurf für die anstehende Sanierung des Stadttors löst Diskussionen im Hornbacher Stadtrat aus. Bürger sollen mit einbezogen werden.

„Wir alle hier in der Runde wissen, dass die Meinungen über die künftige Verkehrsgestaltung beim Stadttor selbst unter den Fachbehörden auseinander gehen“, erklärte Hohn. Das letzte Wort sei in dieser Beziehung noch nicht gesprochen. „Ich bin auch dafür, dass die Stadtbürger in dieser Grundsatzfrage ein Wort mitreden sollten und scheue mich keineswegs eine Bürgerbefragung in die Wege zu leiten.“ kündigte der Stadtbürgermeister weiter an, ehe er den Fokus auf die Finanzierung legte: „Es geht heute Abend darum uns dahin zu entscheiden, welche Antragsunterlagen für die Förderung nach dem Investitionsstock vorgelegt werden. Wir sind in einer Zwickmühle was die Verkehrsgestaltung angeht, doch für den Förderantrag müsste die teuerste Lösung auf den Tisch, dann haben wir immer noch alle Gestaltungsmöglichkeiten in der Hand.“