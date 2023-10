Auszeichnung der Stadt Hornbach Stadtehrenteller für Hans-Walter Roth

„Ich glaube, lieber Heinz-Walter, hier haben wir den passenden Rahmen für Deine Ehrung“, meinte Hohn, an dessen Seite Roth selbst viele Jahre, sozusagen in ständiger Stellvertretung, sich um die Belange der Klosterstadt kümmerte. Es ist, darauf hatte Hohn bei der Würdigung besonders hingewiesen, ein oftmals „blindes Verstehen“ gewesen. Dabei sei kommunalpolitisch-strategisch“ die Wahl von Heinz-Walter-Roth so bei der Fraktion der Liberalen überhaupt nicht geplant gewesen, erinnerte sich am Ehrungsabend nochmals Frontkämpfer Hohn, dem Heinz-Walter-Roth nicht nur im Vertretungsfall den Rücken frei hielt.