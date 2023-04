Schlechtes Wetter, schwierige Bodenbeschaffenheit Hornbach: Brückenarbeiten dauern länger

Keine schöne Nachricht für die Autofahrer, aber es ist, wie es ist: Die Arbeiten an der Brücke über die Schwalb in Hornbach verzögern sich um voraussichtlich vier Wochen. Das wurde bei einem Baustellenrundgang deutlich, zu dem Richard Lutz, Leiter des Landesbetriebs Mobilität in Kaiserslautern am Dienstag Hornbachs Stadtbürgermeister Reinhold Hohn (FDP) und die Presse eingeladen hatte.