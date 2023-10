Stadtrat Hornbach kik geht, dm kommt

Die Gewerbefläche liegt in einem Hochwasserschutzgebiet (Zusammenfluss von Schwalb und Hornbach). Die Vorarbeiten zum Antrag auf Erteilen einer Ausnahmegenehmigung bei der zuständigen Behörde seien bereits in Auftrag gegeben. Damit war auch eine Frage des Ortsbeigeordneten Helmut Weiske indirekt beantwortet, welcher dazu ergänzende Informationen wünschte. Das Büro Dilger aus Dahn wird die Unterlagen erstellen. Weil das Bauobjekt in einem Überschwemmungsgebiet liegt, das eigentlich von Bauvorhaben frei zu halten wäre, wird auch die Idee eines umfassenden Marktneubaues nicht weiter verfolgt, erläuterte Ralf Theisinger. Das Ziel, am Ende eine vergrößerte Marktfläche zur Verfügung zu haben, soll dennoch erreicht werden.